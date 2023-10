Dónde ver 'El asesino' (The Killer) de David Fincher: ¿en qué plataforma estará disponible la película?

Este 2023 está siendo el año de los grandes directores: Martin Scorsese con Los asesinos de la luna, que no ha gustado nada a una parte de los nativos americanos, Christopher Nolan con Oppenheimer o Yorgos Lanthimos con Poor Things son solo algunas de las películas que han llegado o llegarán este año a España.

Basada en la novela gráfica homónima creada por el francés Alexis Nolent y dibujada por su compatriota Luces Jamacon, El asesino cuenta la historia de un criminal sin nombre que después de un fatídico error se enfrenta a sus jefes en una persecución internacional a la par que comienza a resquebrajarse psicológicamente a medida que adquiere conciencia, a pesar de que sus clientes siguen demandando su habilidad.

