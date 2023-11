Cumbre global sobre IA en Bletchley Park: 28 países firman una declaración

Arranca la cumbre global de seguridad en materia de Inteligencia Artificial: 'Somos testigos de uno de los grandes saltos tecnológicos en la historia', ha asegurado sobre la IA el rey Carlos III del Reino Unido. Un descubrimiento comparable al de la electricidad, a la división del átomo o a la creación de internet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FAYERWAYER: Inteligencia Artificial: Todo lo que debes saber sobre la cumbre de Bletchley Park, en el Reino UnidoSe desarrollará miércoles y jueves y es la primera en su tipo.

Fuente: fayerwayer | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Bletchley Park, cuna de la informática, acoge la primera cumbre global de seguridad en materia de InteligenciaLa cumbre de Inteligencia Artificial tiene el objetivo de evaluar las oportunidades y los riesgos potenciales de una tecnología que está revolucionando ya nuestra manera de vivir.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Antena 3 lidera la audiencia en octubre, con sus informativos copando las emisiones más vistasYa se cumplen 24 meses consecutivos, nada menos que dos años, en los que Antena 3 es líder mes a mes y de forma ininterrumpida. Así ha sido de nuevo este...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Antena 3 hace historia en octubre: cumple 2 años de liderazgo absoluto y 46 meses con los informativos más visAntena 3 encadena 24 meses seguidos de sólido liderazgo, con los informativos, las series y el entretenimiento más visto de la televisión. Los informativos de la cadena (18,6%) encadenan 46 meses de liderazgo mensual consecutivo, aumentando la distancia sobre su competidor a 7,8 puntos.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: El castillo de Tordera se convierte en el escenario de un 'scream park'Tordera (Barcelona), 31 oct (EFE).- El emblemático castillo de Tordera se convierte desde este marte...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Informativo edición mediodía 30/10/2023Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕