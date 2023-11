Cuca Gamarra seguirá siendo secretaria general del PP a tiempo completo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Cuca Gamarra seguirá siendo la secretaria general del PP «a tiempo completo», aunque ya no será portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado Feijóo durante su intervención en el Congreso de los populares en La Rioja, celebrado en la localidad de Albelda de Iregua, y donde ha elegido como presidente al actual jefe del Gobierno regional, Gonzalo Capellán.

«Hoy que estoy en su casa me vais a permitir que me detenga un momento en una política que sin duda es una política que ha dado desde La Rioja lo mejor de su currículum y de su experiencia a la política nacional. Me estoy refiriendo obviamente a Cuca Gamarra», ha señalado. Feijóo ha tomado esta decisión tras valorar su experiencia como alcaldesa, su capacidad como parlamentaria y por su conocimiento de la vida orgánica del partid





La_SER » / 🏆 37. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cuca Gamarra critica el pacto PSOE-ERC: 'La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas'Cuca Gamarra ha reprochado a Pedro Sánchez que se haya 'arrodillado ante el independentismo'.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

'Cuca Gamarra' no se 'moja' sobre las protestas en Ferraz: 'Vivan los antidisturbios y taEn este vídeo de El Intermedio, Cristina Gallego se convierte en Cuca Gamarra que, entrevistada por Wyoming, no termina de posicionarse sobre las protestas en Ferraz: 'Sánchez, parguelas, busca casa en Bruselas', proclama.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Cuca Gamarra condena los disturbios frente a la sede del PSOE: 'Nada justifica la violencia'La portavoz del PP, Cuca Gamarra, salió anoche a condenar sin reservas los disturbios frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. 'Nada justifica la violencia que se ha vivido hoy por parte de una minoría. Mi rotunda condena', ha expresado en su cuenta de X, antes Twitter.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

En directo: reacciones y fechas clave tras el acuerdo entre PSOE y Junts para la investiduraGamarra: Es un acuerdo vergonzante La portavoz del PP, Cuca Gamarra, opina que es un acuerdo vergonzante y que ese pacto se basa en la desigualdad en

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Cuca Gamarra: '¿Qué no nos deparará el futuro por la ambición de Pedro Sánchez que tras perder no asume eCuca Gamarra ha dado su punto de vista en Espejo Público sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE y 'Junts'.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Cuca Gamarra, sobre la ley de la amnistía: 'Es el mejor reflejo de la entrega de la igualdad de los españCuca Gamarra ha defendido en Espejo Público la propuesta del PP en el Senado con la que se retrasaría la tramitación de la ley de amnistía en esta cámara.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »