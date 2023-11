Cuca Gamarra critica el pacto PSOE-ERC: 'La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas'

Gamarra asegura que este acuerdo se ha sellado con "nocturnidad y alevosía" en vísperas de una jornada festiva recalcando que, según el comunicado distribuido por ambos partido, en ERC ya consideran "colmadas sus expectativas sobre la amnistía". Y añade Gamarra: "Los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva. Y el PSOE, arrodillado.

