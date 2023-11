Cuatro palestinos mueren por dos incursiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupada

Tres palestinos murieron “por las balas de la ocupación israelí” en Yenín y otro más en Tuklarem, informó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La persona que murió en Tulkarem fue identificada como Majdi Zakaria Yousef Awad, un hombre discapacitado de 65 años, quien recibió un disparo en la cabeza del Ejército israelí durante enfrentamientos con milicianos locales, indicó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, al precisar que dos palestinos que habían estado presos fueron arrestados nuevamente en esa localidad.

Por otro lado, uno de los muertos en Yenín fue identificado como Yanal Hamran, quien se encontraba cerca de un hospital local cuando recibió disparos en la cabeza, indicó la misma fuente. Los otros dos muertos en Yenín, un bastión de milicias palestinas, fueron identificados como Wiam al Hariri y Mohamed Younis Jarrar, quienes fueron “bombardeados por un dron con misiles en el área de Jourat al Dhahab, dentro del campamento de refugiados de Yenín”, informó Wafa, citando fuentes médicas.

