¿Cuántos balones de oro ha ganado Lionel Messi y qué hizo esas temporadas?

Messi va en búsqueda de su octavo Balón de Oro para engrandecer su extraordinario legadoLionel MessiY cuando se trata del trofeo individual que todos los futbolistas aspiran a tener, hay que decir que batió todos los récords: ya tiene, aunque va por más. Y si bien hay jugadores de gran trayectoria que también podrían ganarlo, Messi se perfila como uno de los favoritos nuevamente.

La entrega del Balón de Oro de este año se llevará a cabo el 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de la ciudad de París. La ceremonia está programada para las 2:00 p.m. (hora de Miami).Podemos decir que este fue uno de los mejores años del astro del fútbol. En ese año consiguió tres títulos en simultáneo, el triplete, con el Barça: La Liga, Copa del Rey y la Champions League.

Pasaron tres años para que astro del fútbol le volviera a ganar a Cristiano Ronaldo, quien se llevó el premio en 2013 y 2014. En 2015, Messi logró sumar su quinto Balón de Oro también compitiendo con el portugués y Neymar Jr. en el podio. En ese momento, con el Barcelona logró 5 de los 6 títulos a los que optaba, incluidos la Champions League y el Mundial de Clubes. headtopics.com

