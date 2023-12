Crown Sport Nutrition brilla en los prestigiosos ESSNA Awards 2023. Crown Sport Nutrition, una empresa española líder en el sector de la nutrición deportiva, se enorgullece de anunciar su reciente éxito en los reconocidos ESSNA Awards. Compitiendo con algunas de las mejores marcas europeas, Crown Sport Nutrition no solo ha demostrado su excelencia sino también ha puesto el nombre de España en lo más alto del escenario internacional.

En un evento que destacó por su alto nivel competitivo con 25 personas en el jurado, Crown Sport Nutrition fue galardonada con dos prestigiosos premios: reflejando su especialización y liderazgo en productos para deportes de resistencia y deporte de alto rendimiento; atletas como Carlos Alcaraz, el Athletic de Bilbao, Pau Capell y más de 50 olímpicos los usan a diario. Estos premios son un testimonio del compromiso de la empresa con la ciencia, la calidad y la innovación





