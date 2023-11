Creo que mamá mató a mis hermanos: la historia de cómo una hija se reconcilió con su madre después de un doble crimen incomprensible. No son los nombres reales, pero la historia sí ocurrió de verdad. Fue en París, en 1984, dentro de la comunidad de argentinos exiliados en Francia. Griselda, madre de tres niños, ahogó a sus dos hijos menores mientras Flavia, la mayor, de sólo 6 años, estaba en el colegio.

Griselda vivía con ellos y con su marido, Claudio, en la pequeña conserjería del liceo donde trabajaban en limpieza y mantenimiento. La pareja había huido de la dictadura en Argentina. Su historia es reconstruida por la escritora francesa de origen argentino, Laura Alcoba, en su último libro, “A través del bosque”

Qué fue de Clive Arrindell, 'el calvo de la Lotería' al que la suerte no acompañóInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Muere Ociel Baena, el primer magistrado no binario de MéxicoLa inesperada muerte de Ociel Baena ha generado reacciones de dolor e impotencia en la comunidad LGBT de México. El abogado de 38 años era la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade (cómo él se refería a ocupación) en México. También fue quien recibió primero un pasaporte no binario en el país, que le fue entregado por el propio canciller mexicano. Pero sobre todo, su activismo a favor de la visbilización de las personas no binarias y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, con una creativa campaña de comunicación en redes sociales, lo hicieron muy querido

Centro médico religioso en Uganda causa la muerte de al menos 105 niñosUn documental de HBO reconstruye el caso de Renee Bach, la voluntaria estadounidense que creó un centro médico religioso a pesar de no tener formación sanitaria Al menos 105 niños fallecieron tras recibir sus cuidados

Andrés Bello: un intelectual hispanoamericano destacadoAndrés Bello fue uno de los más destacados intelectuales hispanoamericanos del siglo XIX y uno de los próceres de la patria venezolana. Su contribución al panhispanismo lingüístico es destacada.

La princesa Ana de Reino Unido y Mark Anthony Phillips celebran su 50 aniversario de bodasLa princesa Ana de Reino Unido y el militar Mark Anthony Phillips contrajeron matrimonio hace 50 años en la abadía de Westminster. Su boda fue un acontecimiento social en Londres.

Encuentran sin vida a Ociel Baena, la primera persona no binaria en la magistratura electoral en MéxicoLa muerte de Jesús Ociel Baena, primera persona no binaria en llegar a la magistratura del Tribunal Electoral de Aguascalientes y en América Latina, y la de su pareja, Dorian Daniel Nieves ―hallados sin vida este lunes en su domicilio― ha consternado a México. La indignación llevó a miles de personas a las calles de la capital mexicana y otras ciudades del país, a protestar por el que organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ consideran que fue "un crimen de odio".

