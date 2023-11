Cremalleras gigantes en la pasarela de Louis Vuitton

¿Dónde las he visto antes? En marzo, la modelo surcoreana HoYeon Jung abría la pasarela de la colección femenina de Louis Vuitton con un conjunto de falda y cuerpo rematados con cremalleras de proporciones exageradas. Según contó Nicolas Ghesquière después del desfile, aquellas eran las más grandes jamás fabricadas y el proceso de ampliar y exagerar este elemento le llevó a redimensionar también otras prendas y detalles.

Básicamente, creó la colección del verano de 2023 de la firma a partir de unas cremalleras. Un salto en el tiempo -pero no en el escenario- nos lleva al desfile de la colección veraniega para 2024 de la marca francesa. En las prendas ya no se aprecian cremalleras descomunales pero fue un zip vertiginoso el que se llevó todas las fotos en esa presentación: el del la actriz Zendaya enfundada en un despampanante vestido blanco





