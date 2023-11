Corte Suprema de Panamá dice que es su “prioridad número uno” resolver demandas sobre contrato minero

Diversos grupos organizados y civiles rechazan el contrato porque —según dicen— pone en riesgo el medio ambiente y la biodiversidad, entre otras consideraciones, por lo cual piden la derogación de la ley así como un rápido pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. El órgano judicial informó que hasta este martes tiene admitidas ocho demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas individualmente.

“Debe tomarse en cuenta que el respeto de estos trámites y términos es de suma importancia, y que no es posible establecer un mecanismo abreviado de resolución. Transgredir o evadir estos trámites supone una infracción a la normativa constitucional que exige la resolución de causa, conforme a los trámites legales”, explicó el funcionario judicial.

Según el procedimiento, la Corte debe publicar un edicto en el transcurso de tres días y luego se entra en un periodo de 10 días hábiles para que los demandantes y las partes interesadas entreguen sus argumentos por escrito, los cuales la Corte posteriormente analizará y fallará.

Uno de los proyectos es para que se convoque a una consulta popular el próximo 17 de diciembre para decidir si se deroga o no la ley del contrato minero. El otro proyecto originalmente proponía la prohibición de la minería metálica en el país, pero diputados oficialistas incluyeron un artículo que pretende derogar de inmediato el polémico contrato.

