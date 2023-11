Continúa la maldición azteca de Fernando Alonso: en siete carreras, más abandonos que puntos en México

No es ni mucho menos México el lugar en el que Fernando Alonso más disfruta en la Fórmula 1. No, no lo es. Ni mucho menos. Y no lo es no solo mirando lo sucedido en este fin de semana, sino también mirando unos datos en los que queda claro lo que es esta prueba para un asturiano que no se siente cómodo en el Hermanos Rodríguez. Se ha visto en este curso. En este año. En un 2023 en el que en los Libres ya se iba notando que iba a tocar sufrir.

En 2015, una vuelta y adiós El último de sus noqueos, en este mismo 2023. Este año, adiós en la vuelta 49. Tampoco es que... Iba prácticamente último. Sin ritmo. Sin opciones. Sin prestaciones. Nada, horrible, al nivel Aston Martin salvo en EEUU en este tramo de Mundial.

El preocupante mensaje de Fernando Alonso tras quedarse fuera de la Q3 en MéxicoEl piloto español de Aston Martin saldrá 13º en el GP de México: 'No estamos mostrando nuestro mejor nivel'. Leer más ⮕

Fin de semana de Halloween para Fernando Alonso: Aston Martin consuma el gran desastre en MéxicoYa se ha terminado. Esa es la mejor noticia para Fernando Alonso en este fin de semana de México. El asturiano terminó abandonando en el Hermanos Rodríguez en una carrera en la que rodó siempre al final de la parrilla. Leer más ⮕

La nueva realidad de Aston Martin: Alonso, eliminado en la Q2 de MéxicoEl piloto asturiano no se ha encontrado cómodo en ningún momento, hizo un trompo en Q1 y acabó 14º en una Q2 en la que se vio la clara falta de competitividad del monoplaza británico. Leer más ⮕

Gran Premio de México de Fórmula 1, en directo: última hora de Alonso y SainzEste domingo a las 21.00 horas se disputará el Gran Premio de México Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclrec saldrá desde la pole,... Leer más ⮕

Hasta cuando falla hace magia: la tremenda salvada de Fernando Alonso en los Libres 2 de MéxicoFernando Alonso se marcó un 360 tremendo en el Hermanos Rodríguez. En el sector 3 de los Libres 2, el asturiano perdió de atrás el AMR23 y lo domó con una maniobra mágica para evitar males mayores. Leer más ⮕

Carrera F1 GP México, en directo: última hora, ganador y resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoySigue en directo la carrera del GP de México, ganador y resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy Leer más ⮕