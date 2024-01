Contaminación de pellets en la costa gallega y asturiana

Unos por otros y la costa sin barrer. La marea de pellets que contamina parte del litoral gallego y también asturiano se está tratando más en acusaciones de ida y vuelta que sobre el propio arenal. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera ha dado su cronograma de los acontecimientos hoy en Espejo Público.

Xunta de Galicia y Gobierno central no parecen ser capaces de ponerse de acuerdo sobre cuándo se tuvo conocimiento del vertido ni de la forma correcta de actuar ahora y mientras millones de pellets de plástico siguen extendiéndose por la costa. Ribera ha esquematizado día a día cómo se han ido sucediendo los acontecimientos para intentar poner claridad a todo esto, reiterando en todo momento, la disposición 'absoluta' del Ejecutivo para ayudar en Galicia. CronogramaLa ministra fija en el 8 de diciembre el primero de los avisos recibidos. Según su secuencia de los hechos ese día se produce un aviso 'prácticamente modo automático del armador' poniendo de manifiesto que ha perdido 6 contenedores en aguas portuguesa





El pacto de la Cumbre del Clima llama a una "transición lejos" del petróleo o el carbón según dicta la ciencia, aunque incluye como solución las tecnologías de captura de carbono o los "combustibles de transición", es decir, el gas — ENTREVISTA | Teresa Ribera: "No podemos volver de la COP sin un mensaje claro sobre la salida de los combustibles fósiles". El pacto de la Cumbre del Clima de Dubái pide a los países un "esfuerzo global" para dejar el petróleo, el carbón y el gas.

Vertido de pellets de plástico en la costa de A Coruña y la Mariña lucenseEl vertido de pellets de plástico se ha extendido por la costa de A Coruña y la Mariña lucense, contaminando las playas y la costa de los municipios de Oleiros y Outes. Los ayuntamientos denuncian la falta de comunicación por parte de las autoridades y piden medidas urgentes para limpiar la costa. Grupos de voluntarios organizan acciones de recogida por las playas.

