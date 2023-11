Comprobar Sueldazo ONCE: resultados de hoy, domingo 29 de octubre de 2023

El número premiado en el Sueldazo de la ONCE del domingo 29 de octubre de 2023 ha sido el 42749, serie 023. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es. Número: 15683, serie 044. Número: 48469, serie 035. Número: 57324, serie 027. Número: 86667, serie 048. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.

000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. También 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

