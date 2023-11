Comprobar resutlados de la lotería: la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, el Sueldazo de la ONCE, el Triplex

Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE realizan este domingo 29 de octubre los últimos juegos de azar de la semana: el Sueldazo de la ONCE reparte 20.000 euros al número ganador o 300.000 euros más el sueldo de 60.000 euros al año durante las próximas dos décadas a las 21:25h. El Triplex y el Super Once de la ONCE se juegan a las 10:00h, las 12:00h y las 21:15h.

Si se acierta únicamente este último número el jugador tendrá derecho al reintegro. El 45 % de la recaudación total de la venta de boletos va directamente a manos del Estado. Un 10 % se reserva para los posibles reintegros y el 45 % restante se reparte entre los diferentes premios que ofrece el Gordo de la Primitiva. Está dividido por categorías, con un total de siete.

Primitiva, Lotería Nacional, Bonoloto, Sueldazo de la ONCE, Triplex y Super ONCE: comprobar los resultados delEstos son los resultados de los sorteos de Bonoloto, Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo de la ONCE, Triplex, y Super ONCE del sábado 28 de octubre de 2023. Comprueba aquí si tus números han sido premiados. Leer más ⮕

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 29 de octubre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 29 de octubre de 2023. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado. Leer más ⮕

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 29 de octubre de 2023Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de octubre de 2023, en el que podrás ganar un bote de 5.800.000 euros. Leer más ⮕

Gordo de La Primitiva: comprobar resultados del domingo 29 de octubre de 2023Te traemos los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado, correspondiente al domingo 29 de octubre de 2023. Puedes consultar la combinación ganadora premiada con un bote a continuación. Leer más ⮕

Comprobar Sueldazo ONCE: resultados de hoy, domingo 29 de octubre de 2023Comprueba los resultados del Sueldazo de la ONCE del domingo 29 de octubre de 2023. Leer más ⮕