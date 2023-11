Comprobar los resultados de lotería de hoy: Bonoloto, Cupón Diario, Triplex y Super ONCE del miércoles 1 de no

Si se acierta el primero, el premio es de 35.000 euros, que ascienden a 500.000 para aquellos jugadores que acierten la serie del mismo número. También hay premios menores por el sistema de 'Ganar por los dos lados': las cuatros primeras y últimas cifras se llevan premio, como las tres y dos primeras y últimas cifras del número ganador, además de los dos reintegros generados.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SEXTANOTICIAS: Comprobar Primitiva, Lotería Nacional, Bonoloto, Cupón de la ONCE, Triplex y Super ONCE: resultados del juevesComprobar Lotería y ONCE: resultados de hoy

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 30 de octubre de 2023El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 30 de octubre de 2023 es el 12, 23, 31, 35, 41 y 43, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 0.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Comprobar los resultados de la lotería de hoy: Bonoloto, Euromillones, Eurojackpot, Cupón Diario, Triplex y SuEstos son los resultados de los sorteos de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado del martes 31 de octubre de 2023. Comprueba los números premiados para saber si el tuyo está entre los afortunados.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 01 de noviembre de 2023Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 01 de noviembre de 2023. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 1 de noviembre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 1 de noviembre de 2023. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 31 de octubre de 2023Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, martes 31 de octubre de 2023 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕