Comprobar cuponazo ONCE: resultados de hoy, viernes 27 de octubre de 2023

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 27 de octubre de 2023 ha sido el 53467, serie 030. Puedes consultar todos los resultados en la web de 20minutos.es. El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.

000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores. En la sección de Loterías de 20minutos.

