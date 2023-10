Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 27 de octubre de 2023

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 27 de octubre de 2023 con un bote de 2.300.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy. El sorteo de la Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números del 1 al 49.

El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro. En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números. El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo.

