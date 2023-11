Complejo por tener 'labios grandes' u oscuros: la presión estética (y el mercado) también llega a las vulvas

La 'normalidad' tiene un límite: la disfunción. “Por ejemplo, si tienes una atrofia que te impide disfrutar de las relaciones sexuales o si el labio exterior fuera excesivamente grande y entrara dentro de la vagina si hay penetración”, señala Al Adib. La atrofia es un proceso natural que sucede en todos los casos con el paso del tiempo. Y es ahí cuando algunas mujeres pueden sufrir molestias para las que hay tratamiento.

Miriam Al Adid también rechaza el concepto porque, dice, crea la impresión de que las vulvas y vaginas de las mujeres “están mal”: “Se hace mercado con las inseguridad de las mujeres”. “Con el paso del tiempo hay atrofia, es un proceso natural en el que la piel y las mucosas se ponen más finas. Primero empieza la sequedad y luego la atrofia, es un proceso fisiológico, otra cosa es que ese proceso nos genere malestar.

“Hay un modelo infantil, el modelo del porno, y a día de hoy hay intereses económicos de la medicina vaginal estética o ginecoestética. No hay unas medidas de cómo es una vulva o vagina adecuada, no es real que haya una manera correcta, tenemos tantas vaginas como caras tenemos.

La médica y sexóloga Ana Rosa Jurado, de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, cuenta que este periodo es una “ventana de oportunidad” para el autocuidado pero también para que la sociedad y la medicina sean consciente de que los cuerpos y los cuidados que necesitamos cambian. “Pero con el capitalismo hemos topado. Es lamentable que nos quieran vender cosméticos para seguir aparentando 14 años.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Las OPV tecnológicas caen en China por el endurecimiento de las condiciones para las 'start up'Un número récord de empresas han descartado sus planes de salir a Bolsa en el mercado de valores tecnológico de Shanghái, después de que los reguladores elevaran el listón para las

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

SPORTLIFE_ES: Cómo activar el sistema de limpieza del intestino para tratar la inflamación y el SIBOEl complejo motor migratorio (CMM, también denominado complejo motor migrante y complejo mioeléctrico migrante) es unpatrón cíclico de contracciones que ocurren en el tracto gastrointestinal entre las comidas, durante los períodos de ayuno o cuando el estómago y el intestino delgado están relativamente vacíos.

Fuente: sportlife_es | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Las Cortes buscan banco y piden que las cuentas renten más del 4%Las Cortes Generales sacan a concurso el puesto que ahora tiene CaixaBank como banquero del Congreso, Senado, Defensor del Pueblo y Junta Electoral. El contrato tendrá una duración

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Las Cortes buscan banco y piden que las cuentas renten más del 4%Las Cortes Generales sacan a concurso el puesto que ahora tiene CaixaBank como banquero del Congreso, Senado, Defensor del Pueblo y Junta Electoral. El contrato tendrá una duración

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕