Compañeros de Matthew Perry en 'Friends' expresan su sentir tras la muerte del actor

¿Cómo consiguió Matthew Perry su papel de Chandler en "Friends"?, quien alcanzó la fama y un lugar selecto en la cultura pop al interpretar a Chandler Bing en la serie"" (1994-2004), falleció este sábado 28 de octubre a los 54 años, confirmó CNN a través de Warner Bros. Television Group.Aún no se dispone de información sobre la causa de muerte del actor en el formulario en línea del forense.

El comunicado añade:"Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no solo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado... Esto es realmente 'The One Where Our Hearts Are Broken'".Los actores aún no se han pronunciado sobre la muerte de Perry.

