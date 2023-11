Como controlar el uso de pantallas en los niños según un experto

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los niños de 2 a 5 años no pasen más de una hora diaria frente a las pantallas. Los niños mayores pueden tener límites más flexibles, pero es fundamental que los padres establezcan reglas claras. Para lograrlo, el Dr. Rodríguez recomienda establecer horarios específicos para el uso de dispositivos electrónicos, como después de la tarea escolar, durante las comidas o antes de dormir.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CINCODIASCOM: Los fabricantes de flota para Renfe temen que los sobrecostes exijan provisionesIneco concluye la fórmula para reequilibrar los contratos, pero los plazos aprietan a los proveedores

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

SPORTLIFE_ES: Cómo cubrir con la dieta los 400-800 mg de magnesio que necesitamos los deportistasEl magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano y desempeña un papel crucial en la salud y el rendimiento deportivo.

Fuente: sportlife_es | Leer más ⮕

VANITYFAIRSPAIN: Louis Vuitton: los baúles en los que viajan los grandes premios deportivosLa competición de vela más antigua y la marca de lujo retoman su alianza con la celebración en Barcelona de la 37ª edición de la Louis Vuitton America’s Cup.

Fuente: VanityFairSpain | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Los madrileños acuden a los cementerios por el Día de Todos los SantosMadrid, 1 nov (EFE). (Imagen: Ramón Ayala / Ángel Herrera).- Los españoles acuden a los cementerios ...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Se gradúan los Papás Noel que alegrarán a los niños de Río de Janeiro este añoRío de Janeiro, 31 oct (EFE).- Los Papás Noel que alegrarán a los niños de Río de Janeiro en la Navi...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

YO_DONA: Los sueños de grandeza de los clubes de Regional: 'Somos de pueblo, pero aquí todo el mundo anda como loco'Nacido en Madrid (1977), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, se formó en Europa Press y en 2001 se incorporó a la sección de deportes de EL MUNDO.

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕