Comando Suzie, desde el sadomasoquismo del 'underground'

Habitual de la escena darkwave barcelonesa, todo empezó para él allá por 2006 tras asistir a un concierto de, la banda de un jovencísimo Joe Crepúsculo: “Yo siempre había tocado en grupos pero ni había cantado ni había compuesto letras. Entonces fui a un festival donde tocaba Tarántula y me quedé alucinado, no había visto un grupo igual.

Estos juegos perversos conviven en su imaginario con un costumbrismo abonado a cierta desidia que en el caso del tema que abre el epé,, sirve para empatizar con quienes vivieron la pandemia en plena explosión hormonal y se refugiaron en sus dormitorios a escuchar o incluso componer música siniestra. “Con lo dehay un montón y en Valencia hay otros tantos y visualicé una marea negra bajando de Asturias a Valencia.

Son ya 17 años al frente de un proyecto que reverencia a New Order, Décima Víctima, The Cure, Depeche Mode, Serge Gainsbourg o Javier Corcobado pero bebe también del italo disco, del, donde aparca su característico estilo vocal recitado para abordar un registro de cantante más clásico. Y es que Raúl López no tiene problemas en reivindicar figuras como Raphael, Julio Iglesias o Rocío Jurado junto a otras como Corcobado, El Zurdo o Nacho Vegas.

Con las presentaciones en Madrid y Barcelona cerradas para enero (el día 20 en la sala Trashcan y el 26 en Sala Taro, respectivamente), y a falta de concretarse la fecha en Valencia, el hombre tras la tramoya de Comando Suzie vislumbra el horizonte con cierto escepticismo y desencanto. “Haremos esas presentaciones e intentaremos tocar en algún festival, aunque está complicado. Vivimos en un mundo de, de competición y yo soy todo lo contrario.

