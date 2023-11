Colombia: familiares y seguidores de Luis Díaz piden la liberación del padre del futbolista Video

Marcha por el secuestro del padre de Luis Díaz: "Pedimos que lo liberen", dice su familia, para exigir la liberación del padre del delantero del Liverpool, que fue secuestrado el sábado junto a la madre del jugador y, horas más tarde, fue encontrada en buen estado de salud.

