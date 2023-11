Clara Ponsatí muestra desinterés por la negociación entre Junts y el PSOE

El pasado 8 de noviembre, la víspera de que Junts y el PSOE firmaran su acuerdo por la investidura, un enjambre de periodistas hacía guardia en los pasillos del Parlamento Europeo, en Bruselas, esperando captar alguna valoración, ni que fuera un monosílabo o un gesto, de Carles Puigdemont. El expresidente catalán oficiaba como comandante de Junts en la negociación con el PSOE, y se posaba sobre él toda la atención.

No todo el mundo lo vivía con la misma expectación: “¿Pasa algo hoy por aquí?”, manifestó Clara Ponsatí con retintín, al topar con la muchedumbre de medios. La eurodiputada ocupa un despacho vecino al de Puigdemont y trataba de exhibir un cerrado desinterés por la decisión que tenía entre manos su compañero de escaño y supuesto camarada ideológico. “Que España se espabile y, si no se ponen de acuerdo entre ellos, es su problema, no el nuestro”, ha declarado luego Ponsatí, contraria a que el independentismo catalán apuntale la gobernabilidad de España, ni que sea a cambio de una ley de amnistí





