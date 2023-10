Ciudades esponja, un modelo urbanístico para salvar el mundo

Ciudades esponja, un nuevo modelo urbanístico con un enfoque sostenible para paliar los efectos de inundaciones, aumento de temperatua y sequías. EFE/Audi Summit for ProgressMadrid (EFE).- Las inundaciones, el aumento de la temperatura del planeta o la falta de agua y zonas verdes se pueden paliar con un enfoque sostenible del problema centrado en transformar el planeta en una esponja, una realidad presente en más de 250 ciudades que choca con el modelo urbanístico actual.

En la práctica, estas “ciudades esponja” son grandes áreas verdes públicas en las que el diseño futurista y la modernidad van de la mano, acordes al urbanismo presente en las grandes ciudades actuales.

“Los modelos actuales urbanísticos fallan en situaciones extremas. La humanidad se encuentra en un momento clave en el que decidir qué modelo seguir. Aspiramos a salvar el planeta y convertirlo en una esponja”, destaca en una entrevista con EFE Kongjian Yu. headtopics.com

E arquitecto de paisajes responsable de las conocidas como “ciudades esponja”, Kongjian Yu. EFE/Audi Summit for Progress “El agua no es el enemigo. No teníamos dinero para construir canalizaciones y usábamos la propia naturaleza. Pero si construyes muros, entonces el agua es una bestia. Se vuelve destructiva. Si creamos grandes infraestructuras de hormigón para contener el agua, volveremos a fracasar”, destaca.Para ello, sus proyectos de “civilización ecológica” combinan diseño con una propuesta sostenible.

En su opinión lo que se necesita es “una solución holística permanente, indestructible, resiliente, sostenible y multifuncional. La prioridad número uno es permitir la retención de agua con terrenos porosos. Demoler todo el hormigón, la ‘infraestructura gris’”, ya que altera el curso natural del agua, erradicando además zonas verdes. headtopics.com

Leer más:

EFEnoticias »

La eliminación de vuelos internos pactada por PSOE y Sumar solo afectaría a las rutas de Madrid con Valencia y AlicanteBarcelona y Sevilla están en duda porque la conexión de la capital con ambas ciudades requiere un mínimo de dos horas y media Leer más ⮕

Este es el coche con etiqueta eco de la DGT más barato: híbrido y perfecto para la ciudadSu sistema microhíbrido de 12V hace que pueda circular por el centro de las ciudades sin restricciones, además de ahorrar un 30% de combustible respecto a su antecesor. Leer más ⮕

La realidad de las calles españolas: los coches ocupan el doble de espacio que los peatonesTan solo un 10% de las vías son peatonales y las aceras no cumplen los criterios de accesibilidad, según la Red de Ciudades que Caminan. Leer más ⮕

Las rutas aéreas que podrían desaparecer en España por la reducción de los vuelos cortosEl acuerdo entre PSOE y SUMAR incluye una medida para reducir los vuelos con alternativa ferroviaria para aquellos trayectos que duren menos de dos horas y media. Afectaría, en principio, a las rutas aéreas de Madrid con otras grandes ciudades españolas. Leer más ⮕

Estas son las cárceles históricas de España que se pueden visitar: de prisión a atracción turísticaLa Model, en Barcelona; la Cárcel del Broto, en Huesca, y el Fuerte de San Cristóbal, en Navarra, son algunos de los centros penitenciarios que están abiertos al público para descubrir su historia e instalaciones. Leer más ⮕

Ciudades esponja, un modelo urbanístico para salvar el mundoKongjian Yu es el arquitecto de las 'ciudades esponja', un modelo que consiste en convertir grandes áreas en parques fluviales porosos. Leer más ⮕