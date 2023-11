Cinco hábitos que todos hacemos y aceleran el envejecimiento

El envejecimiento es un proceso natural que todos experimentamos a lo largo de la vida y en España podemos enorgullecernos de tener una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Sin embargo, podemos influir en la velocidad a la que nuestro cuerpo envejece mediante nuestras acciones y elecciones diarias. No aplicarnos protección solar, fumar o no beber suficiente agua, son solo algunos de estos hábitos que pueden contribuir a acrecentar la velocidad a la cual envejecemos.

Además, el fumar está relacionado con enfermedades graves como el cáncer y las enfermedades cardíacas. El sueño es fundamental para la regeneración celular y la reparación de tejidos. Según el Instituto de Medicina del Sueño, la falta de sueño crónica puede tener como consecuencia el envejecimiento precoz, provocando ojeras, piel opaca y arrugas prematuras.

