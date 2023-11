Científicos suizos señalan que el uso frecuente del teléfono móvil podría afectar a la calidad del semen

De este modo, "la diferencia corresponde a una disminución del 21% en la concentración de esperma para los usuarios frecuentes (más de 20 veces al día) en comparación con los usuarios poco frecuentes (menos de una vez). No obstante, también se encontró que esta asociación era más fuerte o pronunciada en el primer periodo del estudio (2005-2007) y empezó a disminuir gradualmente con el tiempo (2008-2011 y 2012-2018).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONBOLSA: Beatriz Cordero se incorpora a Club Legal para laboralLa letrada es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en gestión de medios de comunicación por la Universidad Complutense. Club Legal ha incorporado a

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

YO_DONA: El español llega a los 600 millones de hablantes pero pelea a la contra por los hijos y nietos de la inmigración en EEUULuis Alemany (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) es periodista. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid e Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2002 empezó a trabajar en el diario EL MUNDO. Desde 2004 escribe en su sección de Cultura. Fue fundador del suplemento 'La Esfera de Papel'.

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

MKDIRECTO: La original acción de la Universidad de Alcalá: sabotea su exposición para denunciar la brecha de género en el arteDescubre en este artículo la original campaña que ha llevado a cabo la Universidad de Alcalá de Henares sobre la brecha de género en el arte.

Fuente: mkdirecto | Leer más ⮕

YO_DONA: Los sueños de grandeza de los clubes de Regional: 'Somos de pueblo, pero aquí todo el mundo anda como loco'Nacido en Madrid (1977), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, se formó en Europa Press y en 2001 se incorporó a la sección de deportes de EL MUNDO.

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

ELCULTURAL: Un paseo por el lujo a través de los siglos, entre lo íntimo y lo públicoUn libro de la Editorial de la Universidad de Cantabria reúne 15 estudios de distintos especialistas sobre la proyección de la riqueza y la suntuosidad entre la Antigüedad y la Edad Moderna.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

ELDIARIOES: ¿Por qué Putin tiene una orden de arresto internacional y Netanyahu, no?El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por violar el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe los traslados de población de la potencia ocupada a la ocupante y viceversa.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕