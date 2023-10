Cher afirma que no es fan de su propia música: 'Nunca me gustó mi voz'

Parece imposible que alguien como Cher tenga algo parecido al síndrome del impostor, pero así es, porque la diva de 77 años ha resultado ser su mayor crítica, tal y como ella misma ha revelado a la revista Paper en una reciente entrevista. Y la razón es prácticamente increíble, siendo como es una de las cantantes más celebradas de los últimos 50 años: no le gusta su propia voz.

Según ha incidido, tiene la certeza que el tono de su voz es "raro": "No suena como un hombre ni tampoco suena como una mujer, sino que se queda en un lugar más intermedio". Eso, ha continuado, hace que considere que su música tiene "ese extraño estilo". "Hago lo que hay que hacer cuando no puedes sostener una nota: no pronunciar las erres.

