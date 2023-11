Cesur critica la amnistía: darla a cambio de una investidura 'produce estupefacción', 'división y crispación'

'Los empresarios por lo general solemos ser muy prudentes a la hora de opinar sobre cuestiones políticas', afirma Cesur. Hasta este lunes. Hoy la organización que aglutina a los empresarios del sur de España rompe su silencio para arremeter contra la medida: darla a cambio de votos para una investidura, sostiene, 'produce estupefacción en los países que conformamos la UE, además de división y crispación en la sociedad española'.

Así que avanzar con ella, apostillan, requeriría de 'un consenso muy amplio del arco político y social de nuestro país'. También critica que a cambio de ese amnistía no haya una reconciliación o compromiso de no repetición. 'En ningún momento se ha hablado de reconciliación, perdón o algo así como 'lo siento, no debería de haber ocurrido y no volverá a suceder'', recuerda.

