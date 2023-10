César Gonzalo avanza la previsión de un fin de semana muy otoñal, con cielos grises, viento y lluvias en el oe

Durante este fin de semana, cambia el tiempo en nuestros relojes, pero el meteorológico continúa prácticamente igual. Las novedades son que las temperaturas bajan hoy y así se quedan, y que las lluvias hoy y mañana llegarán a menos zonas. Carrusel de frentesSeguimos dentro del camino que siguen las borrascas y sus sistemas frontales, guiados por los vientos atlánticos que van a continuar soplando.

Sensación de fríoEntre el viento que va a continuar estos días y la bajada de las temperaturas máximas que hoy esperamos, tendremos sensación de días fríos en el centro y norte. Las máximas no pasarán de los 14º en León; de los 16º en Madrid y Cuenca; de los 18º en Oviedo, Cáceres y Huesca. En Andalucía se superarán los 22º durante la tarde.

Gonzalo Bernardos tacha de 'rabieta' la amenaza de Repsol de desinvertir en España: 'No se marc'Repsol no se marchará', sostiene Gonzalo Bernardos, que incide en que su principal mercado es el español: 'Me parece que es una rabieta de Josu Jon Imaz más que un propósito de verdad', asevera el economista en Más Vale Tarde. Leer más ⮕

César Gonzalo: Estados Unidos y España unidos por un largo frente que trae más lluvia y viento a la previsiónSe activan los avisos en 27 provincias del norte y este del País por lluvias, viento y oleaje. Precipitaciones que llegarán a casi toda la Península. Leer más ⮕

Hamás llama a protestas el viernes y domingo para exigir la apertura del cruce con EgiptoHamás ha convocado a los palestinos a realizar protestas masivas en los territorios palestinos y el mundo musulmán los próximos viernes y domingo para exigir la apertura del cruce fronterizo de Rafah, que conecta a Gaza con Egipto y ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Leer más ⮕

Llega Memento Mori, adaptación de César Pérez Gellida: 'Nos interesa comprender el mal'Amazon Prime Video estrena este viernes 27 de octubre 'Memento Mori', serie basada en la primera... Leer más ⮕

Precio luz viernes, 27 de octubre: cuál es la hora más barataPrecio luz viernes, 27 de octubre: cuál es la hora más barata Leer más ⮕

Horóscopo de hoy viernes 27 de octubre: consulta la predicción para tu signo del ZodiacoLibra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries, Virgo…. Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy sobre salud, amo Leer más ⮕