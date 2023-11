Cementerios llenos en el Día de Todos los Santos

Los españoles acuden hoy a los cementerios para recordar a sus difuntos y cumplimentar la tradición de llevar flores a las tumbas en el día de Todos los Santos. Para muchos se trata de una tradición 'sagrada'. Este año, al caer la festividad en mitad de semana y no haber puente, se espera más visitantes que los años anteriores, muy marcados también por la pandemia. El día de mayor afluencia será el 1 de noviembre entre las 10.

