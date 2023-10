Caza al hombre en EEUU: buscan al tirador que ha matado a al menos 18 personas en Lewiston, EEUU

27/10/2023 6:19:00 / Fuente: sextaNoticias

El periódico The New York Times informa de presencia policial en la granja de la familia del sospechoso, en la localidad de Bowdoin, donde se han escuchado cuatro golpes fuertes que no parecían disparos.