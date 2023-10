Casilda Segovia: soñando con la moda

tiene un talento natural para defenderse delante de la cámara. La joven estudiante -y modelo ocasional- de“Compagino mi afición por el modelaje con mi carrera para poder financiar mis gastos. Es algo con lo que disfruto y me permite conocer gente nueva”Aire juvenil: A la hora de vestir para ocasiones más especiales, a Casilda le encanta arriesgar y experimentar con las mil y una posibilidades que ofrece la moda.

“Nací en Madrid, pero tengo sangre andaluza: sevillana, por parte de mi madre, y jerezana, por parte de mi padre”Su otoño más sofisticado: El otoño es una de las estaciones favoritas de Casilda para vestir. En esta imagen, lleva vestido, de The IQ Collection; zapatos, de Louis Vuitton, y anillos, de Roberto Coin.-Poco a poco lo voy definiendo, me gusta sentirme cómoda en el día a día y arriesgar más en ocasiones especiales.

“Para que un diseño me enamore, nada más verlo tiene que ser un amor a primera vista y que cuando me lo pruebe parezca hecho para mí”Jugando con la moda: En esta imagen, Casilda posa con vestido y bolso, de Louis Vuitton; gafas, de Loewe, y joyas, de Roberto Coin.-La verdad es que no soy modelo, intento compatibilizar la afición por la moda con mi carrera para poder financiar mis gastos. Es algo con lo que disfruto y me permite conocer gente nueva. headtopics.com

“Un plan perfecto para mí es escapar de Madrid un viernes para ir al campo con amigos o familia, chimenea, mis amigas y buenas comidas”Menos es más: Casilda prefiere apostar por diseños clásicos y atemporales para el día a día. En esta imagen lleva total look, de Fendi.

Aumentan a 39 los trabajadores de la ONU muertos en Gaza por los bombardeos israelíesLa cifra de trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) muertos por los bombardeos israelíes en Gaza desde el inicio de la guerra entre Hamás e Israel ha aumentado a 39, según ha informado hoy el organismo, tras contabilizar un nuevo fallecido. Leer más ⮕

Lo que nuestros genes de primate nos revelan sobre la enfermedadEn los últimos años, cuando el zoólogo y genetista Tomàs Marquès-Bonet daba una charla divulgativa, solía terminar con el mensaje de que “proteger y conocer a los primates nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos”. Un final motivador que puede parecer un lugar común, pero ahora sabemos que contiene un fondo muy real. Leer más ⮕

DeepMind, la inteligencia artificial de Google ya es capaz de identificar los genes que causan enfermedadesLa inteligencia artificial de Google realiza un trabajo brillante para facilitar el trabajo en la detección de enfermedades. Leer más ⮕

Simorra, Custo Barcelona y Lola Casademunt by Maite presentan sus colecciones en la 080 Barcelona FashionLa semana de la moda de Barcelona ha arrancado esta semana con los mejores catalanes a la cabeza, que nos dejan sus propuestas para las próximas temporadas. Leer más ⮕

Zara, Nike y Adidas son las tres marcas de moda más buscadas onlineInforme Digital del Sector Moda de Good Rebels y la Asociación de Marketing de España. Leer más ⮕