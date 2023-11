Casi el 20% de los bitcoin en circulación se consideran perdidos

No hay tantos bitcoin como se cree. Y esto se debe a que unos 4,9 millones de unidades de la criptodivisa más famosa del mundo se han perdido o se consideran como tal al llevar, al menos, siete años inmóviles en los wallets -billeteras digitales- de usuarios de todo el mundo. Esos 4,9 millones de bitcoin perdidos tienen un valor de unos 266.000 millones de dólares, a precios actuales de mercado, y suponen casi el 20% del total de los bitcoin que en la actualidad están en circulación

. Así lo reflejan los cálculos realizados por Félix Fuertes, CEO de Formación en Inversión. En el ecosistema cripto, a los bitcoin que no se mueven en un plazo de siete años se les da por perdidos. Desde noviembre de 2016, y hasta este mismo viernes, el precio de la principal divisa digital se ha disparado un 4.570%, al pasar de valer algo menos de 700 dólares a los algo más de 34.200 dólares a los que cotiza en la actualidad. ¿Quién no habría vendido? Cómo se calcula Pero calcular cuántos bitcoin llevan inmóviles siete años tiene su dificultad. En una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Fuentes explica que la clave está en los conocidos como UTXO, que son las siglas de Unspent Transaction Output o, si se traduce al español, Transacciones de Salida no Gastada

:

ELDİARİOES: Heroína como medicamento: 20 años despuésEl 28 de agosto de 2003, El País publicaba en portada: 'Un hospital de Granada da heroína a toxicómanos por primera vez en España'. La crónica empezaba: 'Lo de ayer fueron los dos primeros chutes legales de heroína de España'.

Fuente: eldiarioes | Leer más »

MKDİRECTO: La consultora Redbility aterriza en Barcelona con un equipo de 20 profesionalesRedbility, la consultora del ecosistema creativo Jungle, aterriza en Barcelona para ofrecer un servicio más cercano a sus clientes.

Fuente: mkdirecto | Leer más »

PUBLİCO_ES: Código promocional Booking - 20% de descuento en Noviembre 2023¡Aprovecha nuestros códigos promocionales y descuentos exclusivos de Booking para el mes de Noviembre de 2023! 10 cupones 🏷️ disponibles para ahorrar en una amplia selección de productos online.

Fuente: publico_es | Leer más »

YO_DONA: ¿Es correcto que utilice productos antiedad a los 20?Un buen cuidado de la piel es imprescindible, pero no todos los productos son aptos para todas las edades. Lo mejor para el envejecimiento cutáneo es prevenir, pero también es...

Fuente: yo_dona | Leer más »

20M: Un nuevo bombardeo israelí sobre una escuela de Naciones Unidas deja decenas de muertos en la Ciudad de GazaSegún la cadena panárabe Al Jazeera, habría 20 víctimas, aunque la ONU no lo confirma.

Fuente: 20m | Leer más »

ELDİARİOES: Egipto asegura que ayudará a evacuar a unos 7.000 ciudadanos extranjeros de GazaDespués de que este miércoles se abriera por primera vez el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para las primeras evacuaciones desde el inicio de la guerra, Egipto ha anunciado que ayudará a que “unos 7.000” titulares de pasaportes extranjeros puedan salir de la Franja próximamente, según publican varios medios.

Fuente: eldiarioes | Leer más »