Casi 20.000 hombres han huido de Ucrania para evitar ser reclutados

Casi 20.000 hombres han huido de Ucrania desde el comienzo de la guerra para evitar ser reclutados, según descubrió una investigación de la BBC. Aunque después de la invasión rusa a la mayoría de hombres, entre 18 y 60 años, se les prohibió salir del país, datos obtenidos por la BBC revelan que decenas de personas han logrado irse diariamente. La BBC habló con varios hombres que han escapado para reunirse con familiares en el extranjero, estudiar o simplemente ganarse la vida.

'¿Qué se supone que debo hacer?' dijo Yevgeny. 'No todo el mundo es un soldado... no es necesario mantener encerrado a todo el país. No se puede agrupar a todo el mundo como se hacía en la Unión Soviética'. La BBC ha determinado -tras solicitar datos sobre los cruces fronterizos ilegales desde los países vecinos Rumanía, Moldavia, Polonia, Hungría y Eslovaquia- que si bien no es claro cómo escaparon, sí se conocen los métodos utilizados por los 21.113 atrapados en el intento. La mayoría (14.313) intentaron cruzar la frontera caminando o nadando, y los 6.800 restantes utilizaron vehículos o medios de transporte clandestinos

: