Cartes: un tesoro en el corazón de Cantabria

Cantabria, una Comunidad Autónoma de España repleta de encanto y maravillas naturales, alberga pueblos que son verdaderas joyas en su interior. Uno de estos tesoros es Cartes, un pueblo que destaca por su belleza, su riqueza histórica y su ambiente acogedor. Situado en pleno corazón de Cantabria, Cartes es una localidad que merece ser explorada, ya que ofrece un paseo en el tiempo a través de sus calles adoquinadas y su casco histórico.

Cartes se encuentra en las proximidades de Torrelavega, una ciudad que es el epicentro de la comarca cántabra de Besaya. A tan solo 40 metros sobre el nivel del mar, este pintoresco pueblo cuenta con un entorno natural que le añade un toque especial a su belleza. Cartes se ubica a orillas del río Besaya, lo que le proporciona un escenario tranquilo y apacible para los visitante

:

