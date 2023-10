Carolina Sandoval explica cómo bajó de peso: 'esto me salvó la vida'

En un video que compartió en sus redes, la venezolana le contestó a los que asumen que se había sometido a un tratamiento estético y reveló que en realidad, fue una enfermedad la cual le causó bajar de peso y reevaluar su dieta.

"Estuve bastante enferma terminé incluso la emergencia de un hospital. Me dijeron luego de realizarme un montón de exámenes que tenía gastritis", reveló. Después de recibir su diagnóstico, Carolina se ha dedicado a comer todo bien sano y explicó que hay un ingrediente en particular que la ha ayudado mucho.

"¿Qué he estado haciendo aparte de llevar una alimentación alejada de las grasas y de todo lo que tiene que ver con los daños que uno le puede hacer al estómago con ciertos alimentos? La papaya me ha salvado la vida", reveló. headtopics.com

Y aunque muchos celebraron a su nueva figura en los comentarios del video, Carolina asegura que la lección más importante no es cómo bajar de peso, si no el amor propio."Yo no estaba buscando perder peso, porque ustedes saben que para mí nada de lo que hago está determinado por mi parte física, pero la salud me ha tenido que llevar a una reorganización mental", explicó.

