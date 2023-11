Carlos Alcaraz cae en su debut en las ATP Finals ante Alexander Zverev

Carlos Alcaraz no pudo debutar con victoria en las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de año y que el murciano se perdió la temporada pasada por lesión, y cayó en su puesta de largo ante el alemán Alexander Zverev (6-7 (3), 6-3 y 6-4). El murciano reconoce que no ha llegado como le hubiera gustado a la recta final del año, algo que debe pulir en el futuro si, según él, quiere ganar la Copa Masters alguna vez.

"Si quiero ganar este torneo alguna vez y terminar el año como número uno, tengo que llegar a este punto tranquilo, bien y con ganas de ganar todo lo que se ponga delante", indicó el murciano. El campeón de Wimbledon reconoció que la experiencia en las ATP Finales fue "increíble" y explicó que es la mejor salida a la pista de todo el año". El número 2 de la ATP elogió a su rival y destacó el gran servició de Zverev, "uno de los mejores del circuito". "Venía entrenando bastante bien y con buenas sensaciones, pero en la derrota de hoy no me he sentido bien a nivel tenístic

