Carlos Alcaraz avanza a las semifinales del ATP de Turín

El tenista murciano se recupera de la derrota inicial en el Masters ante Zverev y ya está en semifinales...¡que va a jugar ante Novak Djokovic!Roma, 17 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz se impuso este viernes en dos sets al ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP de Turín, 6-4 y 6-4, lo que le sirvió para acceder a semifinales como primero de grupo.

Alcaraz espantó las dudas con una seria actuación ante Medvedev que le permitió alcanzar las semifinales en su primera participación en el torneo, que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito en el Pala Alpitour de Turín. El resultado, por tanto, deja automáticamente eliminados al alemán Alexander Zverev y al ruso Andrey Rublev, que jugarán esta noche (21.00 CST). En las semifinales del torneo Alcaraz se enfrenta con el número uno, el serbio Novak Djokovic. La otra medirá a Medvedev y al italiano Jannik Sinne

SPORTLİFE_ES: Alcaraz tropieza en su estreno en el MastersRoma, 13 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev amargó el estreno del español Carlos Alcaraz en las Finales ATP , al imponerse en tres sets, por 6-7 (3), 6-3 y 6-4, tras más de dos horas y media de batalla en el Pala Alpitour de Turín, en el que se disputa el prestigioso torneo.

20M: Hurkacz, en directo: última hora y resultado del partido del MastersEl serbio se mide a Hurkacz en el último duelo de fase de grupos sin garantías de pasar a semifinales aunque gane...

20M: Medvedev, en directo: última hora del tercer partido del MastersEl murciano doblegó en dos sets sin discusión a su verdugo en el US Open y enfrentará al actual 'Maestro'.

ELPAİS_ESPANA: Pedro Sánchez promete transporte público gratuito y otras medidas en su discurso de investiduraPedro Sánchez ha prometido la mañana de este miércoles durante su discurso de investidura que, en caso de renovar su mandato como presidente del Gobierno, el transporte público será gratuito a partir del 1 de enero para menores, jóvenes y desempleados. También, que extenderá hasta junio del año que viene la bajada del IVA de los alimentos. Además, el líder del PSOE ha asegurado que elevará de 30.000 a 38.000 euros el umbral de renta media para poder beneficiarse de las medidas de alivio para las hipotecas. En el catálogo de promesas, el aún presidente del Gobierno en funciones ha anunciado una reforma legal para que la responsabilidad civil no prescriba en los abusos sexuales a menores. El aspirante socialista ha desgranado las medidas en torno a ocho ejes, cuyas principales medidas son las siguientes: Pedro Sánchez ha prometido que en la presente legislatura —en la que ha asegurado que trabajará para lograr el “pleno empleo”— verá la luz un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que garantizará por ley la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional

BBCMUNDO: La operación en el hospital Al Shifa y el acceso de combustible a GazaEl de Al Shifa es el principal hospital de la ciudad de Gaza. He estado allí muchas veces. Ocupa una gran superficie, por lo que numerosas personas en la Franja acudieron en busca de refugio y acamparon en sus instalaciones, al considerarlas una zona segura. Ahora se ha convertido en un símbolo de la yuxtaposición de la guerra: la invasión israelí de Gaza que ha causado grandes pérdidas y daños, en contraste con la urgente crisis humanitaria dentro del hospital. Los israelíes insisten mucho en que, además de sitiar al mando militar de Hamás, han llevado combustible y equipos de incubación, ya que se ha dicho que algunos bebés prematuros en el hospital tuvieron que ser sacados de sus incubadoras.Hasta el miércoles Israel no había permitido la entrada de carburante a la Franja de Gaza bajo el argumento de que Hamás lo robaría y lo utilizaría

SPORTLİFE_ES: Los 6 ejercicios funcionales de María de la Cámara para mejorar en tu deporteHace tiempo que todos los deportistas sabemos que aunque nuestro deporte sea de resistencia, aeróbico, con predominancia de lo cardiovascular. Ya no es solo cuestión de mejorar el rendimiento deportivo, que te puede motivar más o menos, sino también un tema de salud. Lo más importante es que los hagáis con corrección, no hay que batir ningún récord de repeticiones y cargas máximas pero sí que es fundamental que los movimientos se acerquen lo más posible al patrón ideal. Es un ejercicio básico pero no por ello poco necesario, con él interviene tanto el tren inferior como el tren superior, trabajando desde el abdomen. Consiste en un balanceo de abajo a arriba llevando el kettlebell por encima de la cabeza y utilizando un squat (una sentadilla), una tabla, bajar en push press la barra a un pulgar de tus piernas, a esa anchura, y desde ahí elevas los hombros, alargas los brazos y te metes debajo de la barra con un squat.

