Camila Fernández cumple una importante promesa en su nuevo proyecto musical

quería llevar a cabo, se trata de un disco de mariachi. La cantante ahora revela cómo surgió ese pacto con. "Se lo había prometido a mi abuelo y se me están cumpliendo todos los sueños que algún día pensé que iba a hacer", mencionó la joven a"El último álbum que hice de pop fue inspirado en las letras de mi papá y mi abuelo, que hicieron en mariachi.

La compositora está convencida que el intérprete de "El rey" hubiera estado muy complacido con el resultado final de su disco homónimo que no pudo escuchar. "Teníamos como ese jueguito de yo queriendo impresionar a mi abuelo.

"Entonces, cuando vimos eso dijimos 'hay que estar sacando de dos en dos, cada cierto tiempo, y sacamos un álbum de 20 canciones'. Así fue que llegamos a esa conclusión. Siento que la gente también abrazó muy bonito esta nueva faceta de mi en el mariachi, que les agradezco con toda mi alma porque son las personas no sé lo qué haría", continuó. headtopics.com

El disco de mariachi de Camila Fernández ya está disponible a partir de este 26 de octubre en todas las plataformas digitales y de videos con algunos temas. Asegura que Vicente Fernández, quien le enseñó que "el éxito te lo da el trabajo y no la suerte", ha estado mostrándole su apoyo. "Me empezaron a pasar cosas que no eran normales como cerrar el Corona Capital con una hora de mariachi; luego, el sencillo con Morat", narró.

