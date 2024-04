Camila Cabello sorprende con su nuevo estilo musical

Camila Cabello ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Hace unos días, la artista, de 27 años, regresaba a la música por todo lo alto con I luv it, en colaboración con el rapero Playboi Carti, el primer adelanto de lo que será su cuarto disco de estudio, C, XOXO.

Un proyecto musical con el que la que fuera integrante de Fifth Harmony ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen y un nuevo sonido que no han pasado desapercibidos, después de que muchos internautas comparasen su nuevo estilo con el de Charli XCX. En medio de la polémica, la cantante ha concedido una entrevista en Apple Music 1, donde ha hablado del proceso creativo de su nuevo single. "Creo que antes me presionaba a mí misma para ser una compositora de canciones, para hacer todas esas letras", ha señalado Camila, poniendo en valor la "libertad" con la que ha trabajado en I luv it, a diferencia de en sus anteriores temas

