Cambio en la presidencia de Bankinter

Fin de una etapa para uno de los bancos más importantes del país. Los cambios en la presidencia que Bankinter acometerá la próxima primavera convertirán a Gloria Ortiz en la nueva consejera delegada de la entidad, sustituyendo así a María Dolores Dancausa. La banquera deja en manos de Ortiz una entidad más grande y más solvente que aquella de la que cogió las riendas hace trece años, tras una etapa marcada por la transformación de la entidad.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia hace ahora dos meses, Pedro Guerrero, actual presidente no ejecutivo de Bankinter, deja, para jubilarse, el consejo de administración de la entidad tras 17 años al frente del mismo. Le sustituirá en el cargo Dancausa, actual consejera delegada de la entidad. Y, para cerrar el círculo, Gloria Ortiz asumirá el puesto de primera ejecutiva del banco. Ahora está por ver cómo corre el escalafón dentro de Bankinter y qué forma adopta la segunda línea de mand





