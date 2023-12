Calviño anuncia la revisión del impuesto a la banca

Calviño ha avanzado hoy que, además del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, también se revisará el impuesto a la banca 'teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado' y ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés.

'Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no', ha apuntado Calviño en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press. La vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno 'hizo muy bien en poner esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos. 'Creo fue una buena decisión. Igual que ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar..





