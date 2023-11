Calentamiento integral de cinco minutos para deportistas

Muchos deportistas a veces vamos con el tiempo demasiado ajustado y no dedicamos un tiempo mínimo para preparar al cuerpo y a la mente al esfuerzo que vamos a realizar. Aquí un calentamiento integral de cinco minutos ¡A por ello! Olga Castañeda @vive.tu.cuerpo www.vivetucuerpo.

com / Producción: Cronicas Studio @cronicasstudio / Vestuario: Beat Fit @beatfitsportTras muchos tirones imprevistos durante el entrenamiento por no haber calentado correctamente, bloqueos en la movilidad de las articulaciones y falta de atención en las repeticiones, me ha llevado a ofreceros esta breve y sencilla secuencia de calentamiento para realizar antes de cualquier actividad, sea cual sea el deporte que hagamos. Muchos deportistas vamos con el tiempo demasiado ajustado a entrenar y a veces el cuerpo no está lo suficientemente preparado para el esfuerzo que va a realizar.lograremos no solo calentar el cuerpo, sino también preparar a la mente en base a la respiración, atendiendo a todos los factores presentes en el momento de entrenar.





