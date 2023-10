CaixaBank carga contra el impuesto a la banca tras alcanzar un beneficio histórico

“No es una buena idea gravar a la banca”, ha asegurado Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco en la presentación de resultados ante la prensa. El directivo considera “razonable” la rentabilidad que ha llevado a la entidad a su mayor beneficio histórico.

El margen de intereses es la principal vía de ingresos de la entidad. El banco ha presentado un crecimiento del 60% respecto al año pasado, rozando los 7.400 millones de euros. El consejero delegado ha apuntado que es un “impuesto a los accionistas” y que provoca que éstos prefieran invertir en empresas que no tienen este gravamen o en bancos extranjeros. “A mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo”, ha enfatizado durante una rueda de prensa en la que ha querido dejar claro que no existen beneficios extraordinarios porque lo que está ocurriendo con los tipos de interés es una “normalización”.

El consejero delegado del banco ha expuesto una serie de datos con sus propias estadísticas —CaixaBank es el mayor banco hipotecario en España— con las que se concluye que la subida media es de 90 euros. “No es cierto que sea de 300 euros como a veces de plantea, lo que no quiere decir que no haya casos”, ha apuntado. headtopics.com

