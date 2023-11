Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.

De hecho, creo que es el principal motivo. Me parece que cuando se muere tu madre o tu compañero es una oportunidad para estar allí con su cuerpo muerto, cuidándolo. Si lo haces, aunque sea una vez, tu relación con la muerte nunca será la misma. Tener esa experiencia de estar presente cambiará para siempre la forma en que ves la muerte. Creo que es el momento de afrontar tres hechos.

Todos los animales, cuando mueren, son comidos por otros. Ninguno piensa “oh, nuestros cuerpos son especiales, tenemos que protegerlos” La idea de que los cadáveres son peligrosos. Porque asociamos las cosas que se descomponen con un peligro. Por supuesto, no debes comerlo, pero no transmite enfermedades, ni corres ningún riesgo estando cerca de un muerto. Si tu madre está muerta, es incluso más seguro, porque no está tosiendo, por ejemplo. Todas esas maneras de contagiarte se han detenido. headtopics.com

Efectivamente, creo que muchas de las cosas por las que pagas a la industria funeraria son cosas que en realidad les hacen a ellos más fácil el trabajo. Por ejemplo, el embalsamamiento. Se utilizan productos para que sea más fácil maquillar a los muertos. Cuando mi abuela se muera, no necesito que alguien me la presente como un producto después de una sesión de belleza, solo quiero verla muerta, porque está muerta. Quiero ver la realidad de su muerte.

Cuando mi abuela se muera, no necesito que alguien me la presente como un producto después de una sesión de bellezaOh, no, porque tenemos mucho cuidado de sacarlos. Basta palpar, porque sobresale, y hacer una pequeña incisión para extraerlos. La familia tiene que declararlo en los documentos, porque es muy peligroso. Si se nos pasa, puede explotar y dañar el horno o volarte la cara si estás mirando. headtopics.com

