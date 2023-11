Cómo preparar cerebro de gelatina con solo tres ingredientes, el postre más escalofriante para celebrar Halloween

Seguro que desde hace unas semanas no has parado de escuchar la palabra Halloween, y ya seas de los que tienen el disfraz pensado desde hace meses, de los que no piensan pasar por ahí, o de los que van a preparar un fiestón con amigos en casa para celebrar el Día de los Muertos, seguro que eres de los que no pueden resistirse a este postre.

Aquellos que tienen el don de la creatividad son los encargados, cada año, de confeccionarnos el menú para fechas tan señaladas como Halloween, donde las ideas más turbias y terroríficas se abren paso en nuestras cocinas para preparar un picoteo de lo más escalofriante. Para el postre, una buena idea es este cerebro de gelatina que Cocina del Pirata nos propone a través de su cuenta de Instagram, y que tiene una pinta para chuparse los dedos.

