Cómo las startups pueden enfrentarse a los gigantes del mercado

Se encuentran habitualmente en segmentos de mercados donde compiten con empresas ya establecidas que cuentan con poderosas ventajas como la excelencia operacional y el reconocimiento de marca. En estas condiciones, ¿qué puede hacer una startup para enfrentarse a estos gigantes? Existe un precedente bíblico bien conocido que puede darles algunas ideas. Puede que todos conozcamos la historia, pero tomémonos un tiempo para recordar este pasaje.

Hace muchos años, los israelitas luchaban contra los filisteos, pero tenían una gran desventaja: un luchador gigantesco y fuerte llamado Goliat (según el Libro de Samuel, Goliat medía 2,90 metros). Los filisteos estaban tan seguros del poder de Goliat que desafiaron a los israelitas a escoger un soldado para un encuentro uno contra uno. El vencedor del combate seria declarado ganador de la guerra. El elegido fue un joven llamado David. David, preocupado por la pobreza de su familia, supuso que, si ganaba, podría llevarles comida y cambiar el destino de su vida





Mknews_es » / 🏆 36. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La derecha que algunos quisieran para España no existeLa derecha que algunos quisieran para España no existe. No es más que una ensoñación incompatible con la historia del conservadurismo y su especificidad hispana criada en pechos del nacionalcatolicismo y con la añoranza del imperio.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Lotería de Navidad 2023: compartir décimos por Whatsapp puede no ser suficienteDurante los últimos años se ha vuelto muy habitual compartir décimos de Lotería de Navidad entre amigos o compañeros de trabajo mediante plataformas como WhatsApp, utilizando métodos de pago como Bizum. Sin embargo, la solidaridad con la que se divide al principio el boleto puede ser fuente de discordia si la suerte llama a la puerta y nuestro número resulta uno de los premiados.

Fuente: abc_tecnologia - 🏆 39. / 59 Leer más »

¿Hasta cuándo puede comprarse lotería de Navidad?El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Hasta cuándo puede comprarse lotería? Descubre los detalles sobre el plazo de compra y los premios que se repartirán.

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »

¿Sientas a la marca en la mesa? La importancia de la marca en la toma de decisionesEl informe destaca cómo la marca puede agilizar la toma de decisiones y su importancia en un mundo en constante cambio.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »

Predicciones de El Niño Prodigio para el año nuevo chino, Año del Dragón de Madera: Panorama para el 2024El año 2024 trae consigo la energía majestuosa y poderosa del Dragón de Madera en el horóscopo chino. El Dragón es considerado un símbolo de buena fortuna y éxito, y su asociación con el elemento Madera aporta un impulso adicional de crecimiento y expansión. Este año trae consigo una energía emprendedora y audaz, por lo que es un momento propicio para asumir riesgos calculados y perseguir proyectos innovadores. Sin embargo, es importante ser prudentes y tomar decisiones informadas, ya que la energía del Dragón también puede ser impulsiva y arriesgada. Las relaciones personales también se verán influenciadas por la energía de este año. Sin embargo, es esencial mantener un equilibrio y evitar la arrogancia o la imposición de opiniones, ya que la energía del Dragón puede volverse dominante. Para este año del Dragón de Madera, les recomiendo usar colores que simbolicen la prosperidad y atraigan energías positivas, como lo son el verde, el dorado, el rojo y el amarillo.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

El extraño caso del adolescente chino encontrado en una montaña de UtahUn adolescente chino fue encontrado vivo en una montaña de Utah después de ser víctima de un secuestro cibernético. En un área de 15 hectáreas, los primates son estudiados por científicos de importantes instituciones. Se han realizado estudios sobre relaciones humanas, resiliencia al cambio climático, autismo y homosexualidad. Estudiar a los simios puede ayudar a comprender nuestras acciones.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »