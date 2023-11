Cómo es y cómo usar 'Leqvio', el nuevo medicamento que baja el colesterol y que ya financia Sanidad

De este modo y según expone el Ministerio de Sanidad, Leqvio está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (heterocigótica familiar y no familiar) o dislipidemia mixta (enfermedades que provocan niveles elevados de grasas, incluido el colesterol), como adyuvante de la dieta o en combinación con una estatina (un medicamento contra el colesterol) o junto con otros medicamentos que bajan el colesterol cuando las estatinas no funcionan bien o no se pueden usar porque...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CINCODIASCOM: El bono español a 50 años se desploma un 60% desde máximosLa subida de los tipos de interés hunde el precio en paralelo a la subida de las rentabilidades, que superan ya el 4,5%

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Al menos 50 muertos en un ataque aéreo en el norte de GazaEl director de un hospital cercano al campo de refugiados de Yabalia ha reportado que 'más de 50 personas han fallecido hasta el momento' tras un ataque aéreo perpetrado por Israel en la zona, en el norte de la Franja de Gaza.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: Muere Tyler Christopher, estrella de 'General Hospital', a los 50 añosEl actor Tyler Christopher, recordado por sus papeles en “General Hospital” y “Days of Our Lives”, murió a los 50 años.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INVERTIA: Todos los coches eléctricos que llegan entre 2024 y 2027: el calendario con 50 novedadesRepasamos el calendario de lanzamientos de coches eléctricos presentado por PwC. Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

PEOPLEENESPANOL: Muere Tyler Christopher, actor de General hospital, a los 50 añosEl intérprete fallece de forma inesperada. 'Era un alma dulce y maravilloso amigo'.

Fuente: peopleenespanol | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Muere el actor Tyler Christopher a los 50 añosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕