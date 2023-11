¿Cómo el pequeño Estado árabe de Qatar se volvió indispensable en las conversaciones con Hamas?

"La relación (de Qatar) con Hamas ha sido un componente clave de la estrategia de mediación", afirmó Andreas Krieg, profesor asociado del King's College de Londres que se centra en los Estados del Golfo."Es un lugar donde Qatar tiene el monopolio de esa relación, tiene el monopolio de ese conflicto porque puede hablar con ambas partes de una manera que ningún otro actor en el mundo puede".

"Los esfuerzos diplomáticos de Qatar son cruciales en este momento", escribió Hanegbi en X, antes Twitter., Qatar se enemistó con algunos de sus vecinos árabes después de que apoyara a los manifestantes que pretendían derrocar los regímenes de varias naciones árabes.

Pero Doha fue también una de las primeras naciones árabes del golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel, en 1996, rompiendo un tabú largamente arraigado en la región (rompió los lazos después de que Israel invadiera Gaza en 2009). Su cadena Al Jazeera fue la primera cadena de noticias panárabe en señalar a Israel en un mapa e invitar a sus funcionarios a entrevistas en antena.

Qatar también desempeñó un papel mediador en el expediente nuclear iraní, facilitando las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington aen el último momento, cuando el Estado del golfo no solo facilitó el viaje seguro de los estadounidenses en el país, sino que también actuó como potencia protectora para ellos en el nuevo Estado gobernado por los talibanes, con el que Qatar mantiene lazos diplomáticos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVE: Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

Fuente: rtve | Leer más ⮕

EFENOTICIAS: Israel ha atacado más de 11.000 objetivos de Hamás en Gaza desde que empezó la guerraÚltimas informaciones sobre la guerra que enfrenta a Israel con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

INVERTIA: Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo | Decenas de ambulancias egipcias cruzan el paso de Rafah para trasladar a los heridos palestinosSiga en directo la última hora de la guerra entre Israel y Hamás.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

CNNEE: Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y másSe recrudece el conflicto entre Israel y Hamas y Qatar media en un acuerdo para permitir la liberación de todos los ciudadanos extranjeros de Gaza

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Hamás dice que 7 rehenes murieron en el bombardeo de Israel en JabaliaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Última hora de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directoArrancamos un día más de la guerra de Palestina e Israel después de la noticia del ataque a un campo de refugiados palestino en Yabalia, el más grande de Gaza. Han muerto decenas de personas y las primeras informaciones apuntaban a al menos 50 los muertos en el bombardeo. El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo el ataque.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕