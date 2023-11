Cómo consiguió Matthew Perry su papel de Chandler en 'Friends'

, relató en su autobiografía publicada en 2022 que tres semanas antes de la audición para el papel de Chandler Bing en la famosa serie de"Friends" estaba en su pequeño apartamento de Los Ángeles leyendo una noticia del actor Charlie Sheen en el periódico.¿A él qué le importa? Es famoso'

", escribió Perry en"Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing"."De la nada, me encontré de rodillas, cerrando los ojos con fuerza y rezando. Nunca antes lo había hecho". Perry dijo que su oración fue sencilla. Simplemente pidió"Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Solo por favor, hazme famoso".

"Tres semanas después, me dieron el papel en 'Friends'. Y Dios ciertamente ha cumplido su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo el Todopoderoso, no había olvidado también la primera parte de esa oración", escribió Perry.Por poco, Perry se pierde la oportunidad de interpretar a Chandler en"Friends". headtopics.com

Era 1994 y el actor dijo que estaba buscando trabajo después de que su"terrible" representante le dijera que"no tenía dinero". "Así que llamé a mi agente y le dije: 'Tienes que conseguirme cualquier trabajo, cualquier trabajo que puedas'", recordó Perry"Dio la casualidad que fue el año en que se grabó 'Friends', pero yo estaba fuera del mercado porque había aceptado un trabajo en un piloto llamado 'LAX 2194' que trataba sobre los encargados del equipaje en el aeropuerto de Los Ángeles en el año 2194".

Perry solía decir que la serie le cambió la vida y lo unió de manera permanente a sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

